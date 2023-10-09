Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, 60-70 yaşlarındaki kişilerin bile ‘ben burnumdan mutsuzum’ diyerek estetik operasyon talep ettiğini belirterek, “Normal bir burnun, yüze uyumlu bir burnun, sırf daha güzel olsun, dikkat çekici olsun diye ameliyat edilmesini doğru bulmam” dedi.

FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, burun estetiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Burun estetiğini dünyada en fazla yapılan estetikler başında geldiğini ifade eden Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Burun estetiği dünyada en fazla yapılan estetiklerin başında geliyor. Çünkü burun yüzümüzün simetrisi, karakterini en çok belirleyen bir organdır. Hatta biliriz Karadeniz insanı burnu ile karikatürize edilir. Bundan da Karadeniz insanı rahatsız değildir ama birçok insan burnundaki o büyüklükten, o kemerden veya yaşadığı kazalar sonucu oluşan durumlardan mutsuz olabilir. Eğer böyle bir durum varsa plastik cerrahlar tarafından burun hem fonksiyon olarak hem görünüm olarak düzeltilmesi gerekir. Burundaki o şekil bozukluğu kişide özgüven bozukluğu oluşturuyor. Öğrenci ise bu durum derslerine olumsuz yansıyabilir. Arkadaşları ile ilişkilerine olumsuz olarak yansıyabilir. 60-70 yaşlarında bile ‘ben burnumdan mutsuzum’ diyerek gelen insanlar var. İleri yaşlara kadar burnun insan üzerinde tesiri vardır. Normal bir burnun, yüze uyumlu bir burnun, sırf daha güzel olsun, dikkat çekici olsun diye ameliyat edilmesini doğru bulmam. Burun hem form hem de fonksiyon olarak işlem gören insan hayatının en önemli organlarından biridir. Yapılacak yanlış bir müdahale burun fonksiyonlarında bozukluğu yol açarsa, nefes ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkarsa hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Burun ameliyatların en ideal ameliyat mümkünse anlaşılmayan işlemdir" diye konuştu.