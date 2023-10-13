Kocaeli’de cuma namazının ardından bir araya gelen kalabalık grup Filistin’e destek verdi. Grup adına açıklama yapan BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, "60-70 sene önce soykırıma uğrayan bir ulus bugün Müslümanlara soykırım yapıyor. Oradaki kişiler, Müslüman diye soykırıma uğruyor. Türk İslam ülküsü ve imanımızın gereği olan Kudüs davası için ne yapmamız gerektiğinin farkına varmamız lazım. Bugün Müslümanlar ciddi bir uyku içinde. Ama umutsuz olmaya gerek yok. Ümit bizim imanımızın bir gereğidir. Biz bu savaşı elbet kazanacağız. Allah’ın da bir planı var. Biz buna inanıyoruz. Ama halkımızın acilen uykudan uyanması lazım" dedi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, Alperen Ocakları ve vatandaşlar Filistin’e destek için buluştu. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, İsrail’in yaptığı zulüm, yapılan destekler ve Müslümanların çığlıklarına kulak tıkanılmasına tepki gösterdi.

"Nerede bu Müslümanlar?"

Cami için para istendiğini anlatan Şengil, "Az önce camiden çıktık. Camide Türkiye’de yapılacak cami için para istendi. Bugün o gün değildi. Bugün burada toplanmış birçok Müslüman’ın yapacağı yardım bu mücadele devam ettiği sürece Filistin’e yapılması gerekiyor. Ama biz bugün hala ‘Şuradaki camimize, buradaki camimize’ diye destek istiyoruz. McDonalds’ın Türkiye’de 160 şubesi varmış. McDonald’s ilk günden desteğini açıkladı, ‘İsrail askerinin tüm yiyeceğini ücretsiz karşılayacağız’ dedi. Ya bu ülkenin çoğunluğu Müslüman değil mi? Nerede bu Müslümanlar? Hala bu ülkede nasıl McDonalds’lar var? Biz bunları söylediğimizde kuru milliyetçilikten bahsediyorlar. 15-16 yaşımdan beri bu bilinçteyim ve bunları anlatıyorum" şeklinde konuştu.

"Müslümanlar ciddi bir uyku içinde"

Filistin’e yapılan desteği az bulan Şengil, "Müslümanlar bu kadar rahat olursa siyonist Yahudiler de gelirler bizim kardeşlerimizin üzerine bombaları atar. Bu bombaların parasını da bizim onlardan aldığımız kolalar, nesneler veya Airel’lerle çıkarır, bombalatırlar. Biz onların parasını veriyoruz. Önce bizim bu tüketim bilincine erişmemiz lazım. Önce İslam, Türk milleti, Türk İslam ülküsü ve imanımızın gereği olan Kudüs davası için ne yapmamız gerektiğinin farkına varmamız lazım. Bugün Müslümanlar ciddi bir uyku içinde. Ama umutsuz olmaya da gerek yok. Ümit vardır. Bu bizim imanımızın bir gereğidir. Biz bu savaşı elbet kazanacağız. Allah’ın da bir planı var. Biz buna inanıyoruz. Ama halkımızın acilen uykudan uyanması lazım. Biz bugün Türk milletini bu uykudan uyandırmak için buradayız" dedi.