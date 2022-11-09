Sivas’ta bir işletmenin kurulduğu gün 11 bin tuğla arasından birinin arkasına saklanan ’1 lira’ müşteriler tarafından 6 yıldır aranıyor.

Sivas’ta bir işletmenin kurulduğu gün 11 bin tuğla arasından birinin arkasına saklanan ’1 lira’ müşteriler tarafından 6 yıldır aranıyor.

Sivas merkezde bulunan bir işletme, içerisinde yer alan 90’lar konseptiyle dikkat çekiyor. 1990’lı yıllardan akıllarda kalan leblebi tozu, patlayan şeker, gazoz gibi birçok ürünün içerisinde bulunduran işletmede o yıllardan kalan atari oyunu da oynanabiliyor. İşletmeye gelen müşteriler 90’lar konseptinin tadını çıkarırken, işletmedeki bilmece detayı ise dikkat çekiyor.

İşletme sahibi tarafından işletmenin yapıldığı tarihte kullanılan 11 bin tuğlanın bir tanesinin arkasına saklanan ’1 lira’ müşteriler tarafından bir bilmece yoluyla bulunmaya çalışılıyor. Bilmecenin çözülmesinin ardından 1 liraya ulaşabilen müşteriyi ise tuğlaların sayısı kadar yani 11 bin lira para ödülü bekliyor. İşletmede gereksiz tahribatı önlemek için önlem alan işletme sahibi bir tuğlanın yerinden sökülme bedelini ise 250 lira olarak belirledi. Daha önceden bilmeceyi bildiğini düşünerek tuğlaları yerinden söktüren müşterilerin isimleri ve o günün tarihi ise sökülen tuğlanın üzerine yazılıyor.

“Babamın anlattığı çocukluğu burada yaşıyorum”

Oğuzhan Çaşkurlu, aile büyüklerinin anlattıkları çocukluğu bu işletmede yaşadığını belirterek, “Genel olarak müzikler ve kafenin tasarımı 90’lardan kalma. Yaklaşık 100 çeşit farklı gazoz markaları var. Atariler gayet eğlenceli, 90’lardan kalmış olmasam da bana çocukluğumu hatırlatıyor. Her insanın içerisinde o zamanlardan kalma bir hava oluyor ve bana burası yeterince hissettiriyor o havayı. Babamın, amcamların, dayımların anlattığı çocukluğu burada yaşıyorum” şeklinde konuştu.

“Özlemini yaşadığımız günleri yaşatmaya çalışıyoruz”

İşletme sahibi Halil Kuşçu, çocukluklarında yaşadıkları günleri müşterilere yaşatmak istediklerini ifade ederek, “Biz 90’ları yaşayan birisi olarak o günlerin özlemini hala yaşıyoruz ve işletmemizde de o günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Biz iş yerimizde kendi kestanemizi yapıyoruz, kendi leblebimizi burada kavuruyoruz. O dönemlerin sakızları, patlayan şekerleri, leblebi tozu, eskiye dönük olarak 140 çeşit gazozumuz var ve bunlara benzer ürünlerimiz var. O dönemlere ait atarimiz var ve onu merak edip gelenler oluyor. Atari salonları kalktı ama biz o zamanları yaşatmak adına atari hizmeti veriyoruz” dedi.

“1 lirayı bulana 11 bin lira para ödülü”

İşletme sahibi Kuşçu, ödüllü bulmacadan bahsederek, “11 bin lira değerinde ödüllü oyunumuz var. Dükkan yapımı esnasında tuğlaların birinin arkasına yerleştirdiğimiz 1 liramız var ve bu parayı bulmak için yazılan bir bulmacamız var. Tuğlanın kırılması sonucunda da 1 lirayı bulana 11 bin lira para ödülü var” şeklinde konuştu.

“4 senedir bu bilmeceye kafa yoruyoruz”

Yiğit Alp Güngör de 11 bin lira ödüle ulaşmak için 4 senedir bilmeceye kafa yorduklarını söyleyerek, “Sivas’ta bu konseptte tek kafe burası, arkadaşlarımla benim hoşuma gidiyor bu konsept. Arkadaşlarımla buraya yaklaşık 4 senedir geliyoruz. İlk geldiğimizde bir bilmece oyunu olduğunu duyduk ve arkadaşlarımızla beraber bu bilmece oyununu araştırdık. Yaklaşık 4 senedir de bu bilmeceye kafa yoruyoruz. Dükkanda toplamda 11 bin tuğla var ve bir tanesinin arkasına 1 TL yapıştırılmış. Bu paranın konumunu da bir bilmeceyle vermişler. Bilmece üzerine çok çalışılmış bir bilmece ve birçok farklı açıdan bakmamız gerekiyor. Biz bilmecenin son aşamasındayız şu an. Bu bilmece 7 aşamadan oluşuyor ve biz de son aşamadayız” ifadelerini kullandı.