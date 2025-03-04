Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle obezite sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor. 6 yılda 676 hastayı 7 ton kilo kaybıyla mezun eden merkez, bireylerin hayatını dönüştürüyor.

Obezite, günümüzde sigaradan sonra önlenebilir ölümlerin en büyük ikinci nedeni olarak öne çıkıyor. Kalp-damar hastalıklarından diyabete, kanserden solunum problemlerine kadar birçok sağlık sorununun temelinde yer alarak hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de ömrü kısaltıyor. Dünya çapında "pandemi" boyutuna ulaşan bu sorunla mücadele için Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi, 5 Aralık 2018’den beri kapılarını açık tutuyor. 10 kişilik uzman ekibiyle hizmet veren merkez, cerrahi müdahale olmadan sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla 2024’te 98 hastayı 1 ton, 6 yılda ise 676 hastayı toplam 7 ton kilo kaybıyla sağlıklı bir geleceğe uğurladı.

"Obezite ile mücadelede en önemli faktör çevresel değişikliklerin oluşmasıdır"

Merkezin Sorumlu Hekimi Spor Uzmanı Uzm. Dr. Ahsen Oğul, gerçekçi bir kilo kaybı sağlayarak obeziteye bağlı hastalık ve ölüm risklerini azaltmaya, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Vücut ağırlığında 6 aylık dönemde yüzde 10 azalmanın, obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde önemli yarar sağladığını vurguladı. Oğul "Obezite ile mücadelede en önemli faktör çevresel değişikliklerin oluşmasıdır. Çünkü obezite sadece bireysel olarak mücadele edilebilecek bir durum değildir. Hastaların çevrelerinden gördüğü baskılar nedeniyle tedavileri yarım kalabiliyor. Biz burada verdiğimiz eğitimlerin merkezimize başvuran bireylerle sınırlı kalmayıp, çevrelerine ve dolayısıyla topluma yayılmasını sağlamayı da amaçlıyoruz." ifadeleriyle obezite ile mücadelede özellikle bireyin bulunduğu ortamın önemine dikkat çekti.

"Obezite buzdağının sadece görünen kısmı"

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyenlerinden Zeynep Zengin Obezite Merkezi’nde yeme davranışına odaklanıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Obezite buzdağının sadece görünen kısmı. Görünmeyen kısmı ise yeme alışkanlıklarımız ve davranışlarımızdır. Obezite Merkezi’mizde alışkanlıkları değiştirmek, yeme davranışını dönüştürmek için eğitimler düzenliyoruz. Grup eğitimlerimiz ne kadar ve ne yediğimizin yanı sıra nasıl ve niçin yediğimize odaklanan bir sisteme sahip. Obezite oranlarının düşürülmesini istiyorsak, yeme farkındalığını bu işin en temeline oturtmamız gerekir."

"Obezite birçok farklı yönden ele Alınması gereken gir konudur"

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Psikologlarından Ümmügülsüm Semerci Obezitenin psikolojik boyutunun beslenme ve hareket kadar önemli olduğunu, duygusal açlık varsa kilo vermenin çok kolay olmadığını, verilen kiloların mutlaka geri alındığını belirterek şunları belirtti:

"Beslenmeyle ilişkimiz doğum öncesi dönemden itibaren başlayarak yetişkinlikte de devam ediyor ve günlük yaşam tarzı, kültürel ögeler, davranışlarımız gibi birçok faktörle şekilleniyor. Merkezimizde standart bir diyet planı üzerinden ilerlemiyoruz. Hastalarımıza kendi kendilerini kontrol etme becerisi kazandırarak bu süreci yürütüyoruz. Böylelikle, hastalarımızın davranışlarının temellerini anlamalarını sağlayarak bunları daha farklı, daha sağlıklı düşüncelerle pekiştirmeleri ve bedenlerine ihtiyacı olanı verebildikleri, sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Eğer sizin de gece yemeleriniz varsa, yeme konusunda sunulan tekliflere hayır diyemiyorsanız, canınız sıkıldığında ya da öfkelendiğinizde yeme isteğiniz oluyorsa bu konuda bir Psikolog desteğine ihtiyacınız var demektir. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo kaybı için sizleri merkezimize bekliyoruz."

"Obezitenin en önemli nedenlerinden biri hareketsiz yaşam tarzıdır"

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Fizyoterapistlerinden Fizyoterapist Feride Çatal Obezitenin birçok kronik hastalığa zemin hazırlayan bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekerek şu sözleri söyledi:

"Hareketsiz yaşam tarzı obezitenin en önemli nedenlerinden biridir. Obezitenin önlenmesi ve sağlıklı yaşamın geliştirilebilmesi için haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz (yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme vb.) yapılması gerekiyor. Obezitenin tedavisinde ise, haftada 250-300 dakikalık orta şiddette egzersiz ve vücudumuzdaki büyük kas gruplarını çalıştırmaya yönelik kuvvet ve esneklik egzersizleri yapılmasını tavsiye ediyoruz. Burada yaptığımız egzersizlerle hastalarımızın egzersiz alışkanlığı edinmelerini ve aktif bir yaşam tarzına geçmelerini hedefliyoruz."

"Günümüzde obezite cerrahisi yaygınlaştı"

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. İhsan Burak Karakaua, günümüzde obezitenin tedavisinde cerrahi müdahalenin daha yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Karakaya konuşmasına şöyle devam etti:

"Merkezimizde hastaların öncelikle sağlık beslenme ve yaşam tarzı benimseyerek kilo vermesini istiyoruz. Hastalarımızı mümkün olan en güvenli şekilde ameliyat ediyoruz ve çok kısa sürede şifa bularak taburcu olmalarını sağlıyoruz. Obezite cerrahisi yapılan hastalarımızı da en az 1 yıl boyunca hekim, psikolog ve diyetisyen eşliğinde merkezimizde takip etmeye devam ediyoruz. Bu açıdan ileri düzeyde bir merkeziz."

"Eşim sayesinde Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi ile tanıştım"

40 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan Emrah Özkaner eşi sayesinde Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi ile tanıştığını söyleyerek şunları söyledi:

"Daha öncesinde hiç kilo verme girişiminde bulunmamıştım. Obezite Merkezi başvuranlar için sağlıklı beslenme, diyet fiziksel egzersizlerin dışında psikolojik bir destek merkezi gibiydi. Her başvuranı doktorlar, diyetisyenler, psikologlar ve fizyoterapistlerden oluşan bir ekip yaklaşımıyla değerlendiriyorlar, yani tek yönlü bakılmıyor, olayın özüne iniliyor. Kilo veremememizin nedeninin yaşam tarzı ile ilgili olduğunu orada öğrendim. Bu sayede yaklaşık 20-25 kg verdim. İhtiyacı olan herkesin Obezite Merkezi’ne başvurmasını tavsiye ederim. Tüm ekibe teşekkür ederim. "

"Kendimle barıştım, yaşam sevincimi tekrar kazandım"

Obezite Merkezi’ne 2019 yılının Nisan ayında başladığını ve pandemi nedeniyle yaklaşık 1 yıl sonra herkes gibi merkeze gelmeyi bırakmak zorunda kaldığını fakat sonrasında tekrar kontrollerinin yapıldığını ifade eden Meltem Doğan "Kilolarım nedeniyle psikolojim de olumsuz etkilendi, fotoğraf bile çektirmiyordum. Artık başta kendim için harekete geçmem gerektiğini düşünerek Obezite Merkezi’ne başvurdum. Pandemiye rağmen burada bizi takip etmeyi hiç bırakmadılar, takiplerimizi yaptılar. Diyabet hastalığıma ve yaşıma rağmen 3 yıl içinde merkez sayesinde 50 kilo verdim. Burada öğrendiğim en önemli şey sürdürülebilirlik oldu. Kendimle barıştım, yaşam sevincimi tekrar kazandım. Herkese çok teşekkür ederim."

"Hayatımda kendime yer açabilmeyi öğrendim"

7 aydır Obezite Merkezi’nde gelen ve 82 kilodan ideal kilosu olan 69 kiloya düşen Hüdaiye Erenoğlu "Burada sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğrendim. Ayrıca psikolojik ve duygusal yönden de hayatımda birçok şey değişti. Hayır diyebilmeyi, karşı koyabilmeyi, hayatımda kendime yer açabilmeyi öğrendim. Buradaki herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım!" sözleriyle Obezite Merkezi ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.