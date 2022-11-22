Zonguldak’ta 6 yıl önce evden, ‘İnternet kafeye gidiyorum’ diye çıkan Nesrin Koçaklı’dan (15) bir daha haber alınamadı. Anne Koçaklı, 6 yıl önce kaybolan kızının mezarının olmasını istediğini söyledi.

Zonguldak’ta 6 yıl önce evden, ‘İnternet kafeye gidiyorum’ diye çıkan Nesrin Koçaklı’dan (15) bir daha haber alınamadı. Anne Koçaklı, 6 yıl önce kaybolan kızının mezarının olmasını istediğini söyledi.

2017 yılında Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Nesrin Koçaklı, ‘İnternet kafeye gidiyorum’ diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Koçaklı’nın, en son internet kafenin bulunduğu sokakta görüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019’da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı E.K.’yı gözaltına aldı. Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, sanık E.K.’yı mağduru öldürecek bir husumeti bulunmaması, denize attığına dair delil olmaması ve dosyadaki tüm delil ve ifadelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu savcılığın mütalaasına uyarak 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. E.K., tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Nesrin Koçaklı’nın kayboluşunun üzerinden 6 sene geçmesine rağmen hala bir iz bulanamadı.

Acılı annenin dinmeyen gözyaşı

Gözyaşları içinde biran önce kızının ölüsünün ya da dirisinin bulanarak teslim edilmesini isteyen anne Yeter Koçaklı, “Kızım kayboldu. 6 sene önce. Kızımı bulamadım. Ben çocuğumu bulmak istiyorum. Ölüsünü veya dirisini. Allah kimsenin başına vermesin. 6 yıldır kızımdan haber yok. Ne ölüsünden ne dirisinden bir haber yok. Evladımı bulayım da bir mezarı olsun” dedi.

Koçaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“6 senedir kızımı arıyorum. Ne ölüsünü ne dirisini arıyorum. Artık bir mezarı olsun. Duyanlar görenle bize haber versin. Ne olursunuz benim yaşadığım evlat acısını kimse yaşamasın. Duyanlar görenler beni alsın. Ben kızımı bulmak istiyorum. Elimden geleni yapıyorum kızımı bulamadım. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Kızımın ne ölüsü ne dirisi, mezarını bulayım. 6 senedir ne izi ne haberi yok. Aramaları da durdu herhalde hiç bir şeyden haber yok. Ben kızımı arıyorum 6 yıldır yok. Ama ben kızımı nerede bulacağım. Ben çocuğumu bulamadım 6 yıldır."