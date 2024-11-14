Afyonkarahisar’da kasten öldürme suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde K.A.Y., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesinde yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.