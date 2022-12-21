FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ö. isimli şüpheli yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ö. isimli şüpheli yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda , FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ö. isimli şüpheli yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.