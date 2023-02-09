Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlere Hatay’da yakalanan 22 yaşındaki Zehra Ulaş, büyük bir cesaret örneği göstererek 6 yaşındaki yeğenini öne doğru iterek enkaz altında kalmaktan kurtardı. Sağ ayağı enkaz altında kalan Ulaş, çıkarıldıktan sonra tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlere Hatay’da yakalanan 22 yaşındaki Zehra Ulaş, büyük bir cesaret örneği göstererek 6 yaşındaki yeğenini öne doğru iterek enkaz altında kalmaktan kurtardı. Sağ ayağı enkaz altında kalan Ulaş, çıkarıldıktan sonra tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi. Depremlerin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da enkazdan yaralı kurtulan Zehra Ulaş, tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.

’’Başvurumuz sonuçsuz kaldı, duvarın yıkılmasına neden oldu’’

Müstakil evlerinde deprem saatinde uyanık olduğunu anlatan Ulaş, ’’Müstakil bir evde oturuyorum, merdivenlerden yeğenimle birlikte aşağı doğru inerken bahçeye inmeme ramak kala duvar çöktü. Ayağım altında kaldı, 6 yaşındaki yeğenimi öne doğru iterek kurtardım, ona bir şey olmadı. Sonrasında kendi imkanlarımızla enkaz altından çıkartıldım. Enkazda çok kalmadım, sonraki süreç çok acılıydı. Enkaz altında bilincim yerindeydi, ağabeyim bana moral veriyordu. Sonrasında taşındım, ateşin yanında bir süre durdum. Deprem anında evde annem, babam, 3 ağabeyim ve 2 tane de yeğenim vardı. Evimizin yıkılması komşumuzun duvarından kaynaklıydı. Biz daha öncesinde bu durumu belediyeye iletmiştik, deprem bölgesinde olduğumuzu da biliyorduk. Bahçemize ufak ufak taşlar da düşüyordu. Başvurduk ama geri dönüşü olmadı. Bu, duvarın yıkılmasına neden oldu’’ dedi.