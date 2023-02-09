Kahramanmaraş merkezli 10 şehrin yıkımına sebep olan afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesine giden DAKE ekiplerince Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi 100. Yıl caddesinde bulunan enkazdan 68 saat sonra bir çocuk sağ çıkartıldı. Enkazdan 6 yaşındaki Melek sağlık ekiplerine teslim edildi.

HATAY(İHA) – Hatay’ın Antakya ilçesinde 68’inci saatte 6 yaşındaki Melek isimli kız çocuğu Düzce Arama Kurtarma Ekibince (DAKE) yapılan çalışmalar neticesinde kurtarıldı.

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