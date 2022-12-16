Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, doğumsal kalça çıkıklığı nedeniyle yürüyemeyen 6 yaşındaki Hazal’a ameliyat için gereken 60 bin TL toplandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, doğumsal kalça çıkıklığı nedeniyle yürüyemeyen 6 yaşındaki Hazal’a ameliyat için gereken 60 bin TL toplandı.

Doğumsal kalça çıkıklığı hastalığı nedeniyle yürüme engelli kalan Hazal, yaşamının ilk 6 yılını yürütece bağımlı olarak geçirmek zorunda kaldı. Sokakta oyun oynayan ya da okula giden arkadaşlarını camdan izleyen küçük Hazal’ın en büyük hayali onlar gibi koşmak ve okula gitmek oldu. Asgari ücretle çalışan babası, kızını defalarca hastanelere götürse de derdine çare bulamadı. Kızının yürüdüğünü görmek isteyen baba, Ankara’daki özel hastanenin Hazal için umut olabileceğini öğrendi. Doktorlar, yaptıkları tetkiklerde küçük Hazal’ın, ‘bilateral aşiloplasti her iki kalçasına da rontasyon ve varizasyon’ ameliyatı sonrasında yürüyebileceğini söyledi. Hazal’ın, yürüyebilme umudu için ise yaklaşık 60 bin lira ücret belirlendi. Bu parayı ödeme imkanı bulunmayan aile, yardım kampanyası düzenlemek için Elbistan Kaymakamlığına başvurdu. Kaymakamlıktan alınan izinle birlikte küçük Hazal’ın umutları da arttı.

İlçede bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan yardımsever esnaf Yusuf Kurnaz kendisine uzanacak yardım elini bekleyen Hazal’la ilgili sosyal medyadan duyuru yaptı. Hazal’ın ilk kez adım atmasına vesile olmak isteyen hayırseverler yaklaşık 60 bin lirayı kısa sürede topladı. Bu sevinçli haberi alan küçük Hazal, yeni yaşamına kapı aralayacak bu günü pasta keserek kutladı. Ameliyat gününü sabırsızlıkla beklediğini dile getiren küçük Hazal’ın sevinci ise gözlerine yansıdı.

Hazal, “Ben, ameliyat olup yürüyebileceğim. Ameliyat paramın toplandığını öğrenince çok sevindim. En çok da okula gitmek istiyorum. Kendi başıma yürüyüp dolaşacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aile de 6 yıldır Hazal’ın yürüyüp koşması ümidiyle yaşadıklarını belirterek kızlarının şifa bulması için destek olan herkese teşekkür etti.

Yardım kampanyasına öncülük eden esnaf Yusuf Kurnaz ise, “Hazal’ın mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. İnşallah Hazal kızımızı ayağa kaldıracağız. Hazal’ın durumunu öğrenir öğrenmez sosyal medyadan paylaşımda bulunduk. Kısa sürede istenen parayı toparladık. Artık Hazal için yeni bir hayatın ve umutların başlangıcı. Kampanyada 55 bin TL ameliyat ve 5 bin TL de diğer masraflar için 60 bin lira toplandı. Hazal, çok kısa bir süre içinde Ankara’ya gidecek inşallah ve oradan da ayakları üstünde durarak geri dönecek. Daha sonra da sol bileğinden ameliyat olacak. Destekleri ile Hazal kızımıza umut kapılarını aralanmasına vesile olan tüm hayırseverlerimize ve dernek sorumlusu Emrah Arslan ile ekibine teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.