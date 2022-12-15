6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi iddialarına ilişkin açılan davada mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verdi. Gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi iddialarına ilişkin açılan davada mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verdi. Gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan sanıklar, emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü. Ardından 2 sanık da İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.