Samsun’da, terör örgünü DEAŞ’a finans sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4’ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Samsun’da, terör örgünü DEAŞ’a finans sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4’ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terörizmin finansmanı dahilinde haklarında terör örgütü DEAŞ’a finans sağladıkları ve örgütten yardım aldıkları şeklinde bilgiler bulunan yabancı uyruklu 4’ü kadın 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik geçen salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5’i Iraklı, 1’i Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 6 DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 5 kişi de mahkemece serbest bırakıldı. 6 kişi sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.