Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Dünya Atletizm Birliği tarafından ’Elite Label’ kategorisine alınan maratonda, 2 bin 36’sı Türk, 136’sı yabancı olmak üzere toplam 2 bin 172 sporcu mücadele etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz’ sloganıyla bu yıl 6.’sı düzenlenen ’Uluslararası Mersin Maratonu’ koşuldu. Binlerce sporcu ve vatandaşın eşsiz Mersin sahilini koştuğu organizasyon, kente renk kattı. Büyükşehir’in spor kenti Mersin’e yakışır bir şekilde düzenlediği maraton, uluslararası yüzlerce sporcuyu da ağırladı. Dünya Atletizm Birliği tarafından ’Elite Label’ kategorisine alınan maratonda 2 bin 36’sı Türk, 136’sı yabancı olmak üzere toplam 2 bin 172 sporcu mücadele etti. Türkiye ile beraber, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Çin, Etiyopya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Kenya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Romanya, Rusya, Sudan, Uganda, Ukrayna, Kıbrıs, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Umman, İspanya, Tacikistan, Togo, Türkmenistan ve ABD olmak üzere toplam 30 ülkeden sporcu maratonda yer aldı. Maratonda, 42K’da 400 sporcu, 10K’da bin 772 sporcu mücadele etti. Halk Koşusu’nun da gerçekleştirildiği maratonda dereceye giren sporcular için Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi.

Türkiye Maratonlar Rekoru kırıldı

42K erkeklerde Kenya’dan Bethwell Kipkemboi 2.08.13’lük derecesiyle birinci oldu. Kipkemboi, elde ettiği sonuçla daha önce Kenya’dan Lanny Rutto’nun Maraton İzmir’deki 2.09.27’lik derecesini geçerek Türkiye Maratonlar Rekoru’nu kırdı. Erkeklerde ikinci sırayı 2.08.24’lük derecesiyle Kenya’dan Boaz Kipkemei ve üçüncülüğü ise Türkiye’den 2.08.36’lık İlham Tanui Özbilen derecesiyle elde etti. 4. sırada ise Kenyalı Edwin Cheruiyot Soi 2.09.14’lük derecesiyle yer aldı. İlk 4 sırada yer alan 4 sporcunun Maraton İzmir’deki 2.09.27’lik dereceyi geçtiği belirtildi. Kadınlarda ise ilk sırayı 2.29.18’lik derecesiyle Ugandalı Juliet Chekwel aldı. İkinciliği 2.30.29’luk derecesiyle Kenyalı Deborah Sang ve üçüncü de yine Kenya’dan 2.31.06’lık derecesiyle Truphena Chepchirchir oldu.

10K erkeklerde ilk sırayı 29.54’lük derecesiyle Erkin Tekal elde ederken, Mert Selek 30.34’lük derecesiyle ikinci ve Halil Sade de 30.50lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise ilk üç sırayı, 33.37’lik derecesiyle Dilek Öztürk, 35.48’lik derecesiyle Rus Elena Tolstykh ve 36.42lik derecesiyle Fatma Arık aldı.

Maratonda tüm kategorilerde toplam 3 milyon 600 bin TL, ilk 8 sporcuya ise toplam 70 bin Dolar ödül verildi.

Vahap Seçer: "Maraton, şehrimize renk katıyor"

Bu arada Halk Koşusu öncesi canlı yayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Her şey güzel gidiyor. Bugün hava da güzel. Parkur da çok iddialı. Bu yıl, belki de burada yaptığımız koşuların en iyi parkuru. Deniz seviyesinden 4 metre yüksekte ve şehir içine girmiyor. Tamamen Akdeniz kıyısında ve mis gibi Akdeniz havasında atletlerimiz koşacak. Yeni bir rekor bekliyoruz. Zaten sloganımız da; ’Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz’. Halk Koşusu’na 10 bin kayıt olmuş, çok ilgi var ve kalabalık da oldukça yoğun. Şehrimize güzel bir renk katıyor" şeklinde konuştu.

"Spor, bir arada olma kültürünü geliştiriyor"

Sporun önemli bir birleştirici güç olduğunu vurgulayan Seçer, "Spor benim için çok şey ifade ediyor. Spor, sadece insanın bedenen ve ruhen gelişmesi için yapılmıyor. Spor bir arada olma kültürünü geliştiriyor; insanların birliği, beraberliği, dostluğu, barışı ve uluslararası iletişimi gibi birçok konuya çok büyük katkı sunuyor. Spor demek; mücadele ruhu, takım arkadaşlığı, beraber olma duygusu ve mücadele etme demek" ifadelerini kullandı.

"Burada rekorların çıkacağı bir parkur var"

Başkan Seçer, Uluslararası Mersin Maratonu’nu Elit Label kategorisinde, çok önemli bir maraton olduğunu işaret ederek, "Oldukça iddialı bir maraton. Burada, rekorların çıkacağı parkur var. Mersin’de spora dair istediğiniz bütün kriterlere ulaşabilirsiniz. İklimi tartışmasız muazzam bir Akdeniz iklimi. Diğer taraftan topografyası çok güzel. Vatandaşlar da spora son derece ilgili ve mantalite olarak uygunlar" dedi.

Mersin’de spor için çok güzel tesisler olduğunu da söyleyen Vahap Seçer, basketbol alanında da başarılı takımlar olduğunu söyledi. ÇBK Mersin ve MSK Erkek Basketbol Takımı’ndan da bahseden Seçer, "Şehre bir renk geliyor. Sportif aktiviteler ve organizasyonlar ne kadar çoğalırsa Mersin’e o kadar önemli katkı yapar. Mersin, sadece ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da tanınır. Buradan sporcular çıkar, sporcular yetişir. Kente farklı bir marka değeri katar" diye konuştu.