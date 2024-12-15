Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’nda Kenya’dan Bethwell Kipkemboi, erkeklerde 2.08.13’lük derecesiyle birinci gelerek, Türkiye Maratonlar Rekoru kırdı.

Mersin’de ’Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz’ mottosuyla düzenlenen ve Dünya Atletizm Birliği tarafından ’Elite Label’ kategorisine alınan maratonda 42K koşununda erkek ve kadınlarda ilk üçe girenler belli oldu. Organizasyona Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya’nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katıldı. 10K ve Halk Koşusu’nun da gerçekleştirildiği maratonda 42K’da 400 sporcu mücadele etti.

42 Maratonda erkeklerde Kenya’dan Bethwell Kipkemboi 2.08.13’lük derecesiyle birinci oldu. Kipkemboi, elde ettiği sonuçla daha önce Kenya’dan Lanny Rutto’nun Maraton İzmir’deki 2.09.27’lik derecesini geçerek Türkiye Maratonlar Rekoru’nu kırdı. Erkeklerde ikinci sırayı 2.08.24’lük derecesiyle Kenya’dan Boaz Kipkemei ve üçüncülüğü ise Türkiye’den 2.08.36’lık İlham Tanui Özbilen derecesiyle elde etti.

Kadınlarda ise ilk sırayı 2.29.18’lik derecesiyle Ugandalı Juliet Chekwel aldı. İkinciliği 2.30.29’luk derecesiyle Kenyalı Deborah Sang ve üçüncü de yine Kenya’dan 2.31.06’lık derecesiyle Truphena Chepchirchir oldu.