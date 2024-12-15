Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu başladı.

’Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz’ mottosuyla Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayan maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi. Dünya Atletizm Birliği tarafından ’Elite Label’ kategorisine alınan maratona, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya’nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katıldı.

Maratonda 42 kilometrelik yarışta 400, 10 kilometre yarışta ise bin 772 sporcu mücadele etti. Organizasyon kapsamında düzenlenen halk koşusu ise renkli görüntülere sahne oldu. Her yaştan vatandaşın katıldığı maraton nedeniyle sahil bandında da yoğunluk oluştu.