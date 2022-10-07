Adana’da bu sene 6. düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, festivalin mangal ateşini yakıp, taş kadayıf kızarttı. Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gastronomi enstitülerinden birinin Adana’ya açılacağını müjdeledi.

Adana’da bu sene 6. düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, festivalin mangal ateşini yakıp, taş kadayıf kızarttı. Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gastronomi enstitülerinden birinin Adana’ya açılacağını müjdeledi.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen bu sene teması ’Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak’ olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta başladı. 500 bin ziyaretçinin katılması hedeflenen festivalin ilk gününde binlerce kişi Adana lezzetlerine akın etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla önce Merkez Park içerisinde kortej yapıldı. Ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

Festivalde konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, kültürel çeşitliliğinin en önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu belirtti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana’nın bir lezzet kenti olduğunu söyledi.

“11 öğrenciyi ilk tercihte yurda yerleştirdik”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana’nın çok özel bir kent olduğunu belirtti. Kasapoğlu, “Adana, medeniyetlerin buluşma noktası. Birbirinden samimi insanıyla çok kıymetli, bereketli topraklarıyla, sanayisi ve üretimiyle özel bir şehir. Bizde bu şehrin tıpkı diğer illerimizde olduğu gençleri, insanları için yeni hizmetleri buluşturma adına gayret göstermekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Pek çok çalışmayı ortaya koyuyoruz. Adana, hakikaten sembol bir şehir. Ulaşım altyapısına baktığımızda 3 saatte Ankara’dan Adana’ya geliyoruz. Devasa bir otoyol ağıyla Türkiye’nin her yerine olan bağlantısı var. Eğitimden, sağlığa birçok olanağı var. Türkiye’nin en modern hastanesi Adana’mızda. Ayrıca 9 adet yurt ile 11 bin üniversite öğrencisine hizmet veriyoruz. Tüm başvuran öğrencilerimizi hem de ilk fazda yerleştirdik” diye konuştu.

“Rekabetten kalite doğar”

Adana mutfağının öneminden bahseden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en modern stadyumlarından birini Adana’mıza kazandırdık. Adana Demirspor ve Adanaspor orada çok özel mücadeleler ortaya koyuyorlar. Adana mutfağında birbirinden farklı lezzetler var. Onlarca, yüzlerce lezzet var. Bereket dolu bir ortam, bereket dolu bir mutfağı var. Bu güzel emaneti bugünlere taşıyanlara binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bu festival, bu emaneti yarınlara taşıma vesilesi. Adana, medeniyetlerin buluşma noktası. Aynı zamanda mutfakları da bir araya getirmiş. Tabi ki bu birikim çok güçlü. Elbette diğer illerle rekabet var ama biz rekabetten kalitenin doğduğuna inanıyoruz. Yeter ki dostluk olsun.”

“Sürdürülebilir mutfak mottosu çok önemli”

Adana mutfağının gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, “Bu birikimi bir kültür mirası olarak değerlendirmek ve bunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hepimiz için mesuliyettir. Ben genç şefler yarışmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kültürel birikimi gastronomi turizmi ve gastro diploması gibi alanla daha etkin bir şekilde kullanmanın da mümkün olduğuna inanıyorum. Bu buluşmanın da ülkemizde düzenlenen gastronomi buluşmaları arasında en büyüğü olması kayda değer. Bu festival pek çok açıdan önemli. Önemli bir misyonu yerine getirmesi açısından çok değerli. Burada tarifler, reçeteler konuşulacak. Sürdürülebilir mutfak mottosu bu festivalin önemli mesajlarından bir tanesi” dedi.

“Adana’ya gastronomi enstitüsü açılıyor”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi olan ‘Gastronomi Enstitüsü’nden birinin Adana’ya açılacağını müjdeleyen Bakan Kasapoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığımızın gastronomi enstitüleri projesi var. O projelerden birisi de Adana’ya açılacak olması da bugünün önemli bir mesajı, müjdesidir. Festivalde kullanılan ürünler Adana ürünlerinden seçiliyor. Kadın üretim kooperatiflerinin seçilmesi çok önemlidir. Sıfır atığın bu festivalin gündemlerinden birisi olması ayrıca kayda değer, önemli bir konu. Bu festivaldeki tüm ambalaj ve gıda atıklarının ayrıştırılarak geri dönüşüme tabi tutulması önemlidir” diye konuştu.

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, ‘Uluslarası Adana Lezzet Festivali’nin Türkiye’de yapılan festivaller içerisinde en düşük karbon ayak izine sahip olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından festival mangalını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte kent protokolü yaktı. Mangalın ardından Bakan Kasapoğlu, Adanalı şef Türev Uludağ ile birlikte taş kadayıfı kızarttı. Festival 9 Ekim’e kadar sürecek.