Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl farklı konu başlıklarında düzenlenen, bu yıl Muğla’nın Arkeolojik Mirası ‘Uygarlıkların Kesiştiği Yer Muğla’ başlığıyla düzenlenen 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Yarışmada birinciliği İstanbul’dan katılan Ahmet Fatih Sönmez, ikinciliği Balıkesir’den Hasan Sayınhan, üçüncülüğü Aydın’dan Seçkin Yenici kazandı. Yarışmada mansiyon ödülünü Muğla’dan Said Nuri Sargın, Nevzat Çakır Özel Ödülü’nü de Bartın’dan Serdar Aydın kazandı.

Türkiye’den 256 kişinin 932 fotoğrafla katıldığı Muğla’nın Arkeolojik Mirası ‘Uygarlıkların Kesiştiği Yer Muğla’ konulu 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın jüri üyeliğini Türkiye’nin en önemli fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar, İsa Çelik, Çerkes Karadağ, Beyhan Özdemir yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden de bir temsilcinin jüri olarak katıldığı ve yüz yüze yapılan toplantı sonucu kazananlar belirlendi. 13 Ekimde yapılan toplantıda 30 fotoğrafta sergilemeye değer bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödül töreni 14 Kasım 2023 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılacak.