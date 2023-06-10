Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından Kıbrıs’ın Gazi Magosa kentinde Uluslararası 4. Maraş Down Plaj Futbol Festivali gerçekleştirildi. Türkiye’nin de yer aldığı festivale 6 ülke katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son derece özel bir turnuva gerçekleştirildi. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından Uluslararası 4. Maraş Down Plaj Futbol Festivali düzenlendi. Festivale Türkiye başta olmak üzere, Kazakistan, Bosna Herkes, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Montenegro ülkelerinden toplam 42 sporcu katıldı.

Festivalde Uluslararası Down Sendromu İç Anadolu Bölge Başkanı ve Kayseri İl Başkanı Nurcan Özdemir, UFD Genel Başkan Yardımcısı Hanife Salman da yer aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ta çok anlamlı ve güzel bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, festivale katılan ekipleri selamladı ve ülke sporcularına başarılar diledi.