Afyonkarahisar’da jandarma tarafından dron destekli gerçekleştirilen denetimde 1’i organizatör olmak üzere ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 6 Suriye uyruklu göçmen yakalanırken, denetimlerde ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçaakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gece ‘Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ yapıldı. Dron destekli yapılan denetimde durdurulan bir araçta ülkeye kaçak yollardan 1 Suriye uyruklu organizatör, 5 Suriye uyruklu göçmen olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların Gaziantep’ten, İzmir’e gittikleri tespit edildi.

Denetimde ayrıca durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 gram skunk, 4 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.