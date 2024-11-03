Afyonkarahisar’da toplamda 6 suç kaydı ile 14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.T., isimli şahsın kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, basit yaralama, dolandırıcılık suçlarından’ toplamda 6 suç kaydı ile 14 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.