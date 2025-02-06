Mudanya’da düzenlenen anma töreninde, depremin gerçekleştiği saat 04.17’de vatandaşlar mumlar ve meşaleler eşliğinde 65 saniye sessiz kaldı.

İki yıl önce ülkeyi acıya boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybedenler için saat 04.17’de anma töreni düzenlendi. Mudanya Belediyesi’nin Güzelyalı Atatürk Parkı’nda gerçekleştirdiği anma törenine Mudanya Belediyesi’nin Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma (MAK) ekibi, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Soğuk havaya aldırmadan anma törenine katılan Mudanyalılar mumlar ve meşaleler eşliğinde depremin gerçekleştiği saat 04.17’de 65 saniye sessiz kaldı.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, iki yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların tazeliğini koruduğunu belirterek, unutmamak ve unutturmamak amacıyla anma etkinliği düzenlediklerini söyledi. Güneş, "Deprem değil, dayanıksız binalar ve ihmal öldürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremler de bunu bir kez daha gösterdi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye’nin deprem gerçeği de ortada. İhmallerin önüne geçmek, yaşananları unutturmamak için, depremde yaşamını yitirenler için 65 saniye sessiz kalarak, sessiz çığlığımızı yükselttik" dedi.