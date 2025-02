6 Şubat 2023’te karların üstünde son sürat tır ile yardıma giden Kahramanmaraş depreminin sembol ismi ‘Pala Dayı’ ismiyle tanınan Kazım Budak depremin 2’nci yıl dönümünde Avcılar’da farkındalık için düzenlenen etkinliğe katıldı. Budak, "Can meselesi olduğu için biz de kendi canımızı düşünmedik" dedi.

Avcılar Meydan’da 6 Şubat Bilim ve Teknoloji Derneği’nce Kahramanmaraş depreminin 2’nci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Liman Ayık Yaşam Derneği’nin de destek verdiği programa vatandaşlara düdük ve broşür dağıtıldı. Programa, tonlarca ağırlıkla son sürat otobanda deprem bölgesine yardım götürdüğü görüntülerle hafızalara kazınan Pala Dayı diye anılan Kazım Budak da katıldı. Budak’a dernek tarafından tüm tır şoförlerini temsilen teşekkür plaketi verildi.

"Bir daha olsa bir daha yaparım"

Yaşanan süreçle ilgili konuşan Kazım Budak, "Mevla’m bir felaketi daha memleketimize yaşatmasın inşallah. Bu felakette Türk milleti olarak milletimizle gurur duymak lazım. Çünkü Türk milleti şiarında insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali’nin söylediği üzere. Biz de zaten o şiarla büyüdük. Depremi duyunca biz de hazırlandık şirketimiz sağ olsun. Bizi de gönderdi oraya. Can meselesi olduğu için biz de kendi canımızı düşünmedik. Çünkü Türk milleti olarak bir can için bin canı bile feda ederiz. Türk milletinin şiarında bu var. Önce Hatay’a gidiyordum. Kayseri’den çevirdiler beni Elbistan’a gideceksin dediler. Ben de Elbistan’a gittim. Orada durum çok felaketti. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Yer yerinden oynamıştı. Bir daha olsa bir daha yaparım. Normalde ben 45 yıllık şoförüm. Kuralları çok iyi bilen ve uyan birisiyim. Ama o zaman işin içinde can meselesi olunca kural tanımadım. Sağ olsun Türk polisi de Türk yöneticiler de bize yardımcı oldular. Öylece devam edip ulaştık. Bugün de Avcılar’dayım. Buradan tüm şoför arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Türk milletine de şunu söylemek istiyorum Şoförlere iyi davransınlar. Sadece depremden depreme hatırlamasınlar" dedi.

"Deprem konusunda farkındalık oluşturmak için buraya geldik"

6 Şubat Bilim ve Teknoloji Dernek başkanı Cebrail Gövdecik ise, "Deprem konusunda insanlarda farkındalık oluşturmak için buraya geldik. İnsanlara deprem düdüğü ve el broşürü dağıtıyoruz burada. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat depreminin sembol isimlerinden Pala Dayı da bize yardım etti. Bize yardım eden evini açan herkese Elbistan halkı ve tüm depremzedeler adına teşekkür ediyoruz. Buradayız ve insanları bilgilendirip bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.