Hatay’da 6 Şubat depremini yaşayan Mehmet Cezairlioğlu, ailesiyle birlikte geçici süreliğine geldiği Yozgat’ta kendisine yeni bir hayat kurdu.

‘Asrın felaketi’ olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında acılar ve gözyaşları ilk günkü gibi tazeliğini korurken yaralar da sarılmaya çalışılıyor. Depremi Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Coğrafya Öğretmeni Mehmet Cezairlioğlu, kayınpederinin vefatına tanıklık etti. Kayınvalidesi ise enkazdan 14 saat sonra çıkarıldı, bir bacağı ampute edildi.

Hatay İskenderun’da 13 yıllık öğretmenlik hayatı ve kendince düzeni varken bütün hayatlarının bir gecede değişmesi sonrasında yakınlarının davetiyle Yozgat’ın Sorgun ilçesine gelen Cezairlioğlu, geçici olarak kalma düşüncesiyle geldiği topraklardan kopamadı.

"10 ülke ve pek çok şehir gezdim, buradaki dayanışma bambaşkaydı"

Sorgun’dan gidememe nedenlerini sıralayan Cezairlioğlu, "Bir sabah bakıyorduk komşumuz yoğurt getirmiş bir bakıyoruz yumurta getirmiş, kimi evinde ne varsa onu getirmiş. Müthiş bir dayanışma ve sahiplenme vardı. Bu bizi çok etkiledi. Kendimizi memleketimizde gibi hissettik, yabancılık çekmedik. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın, duası en güzel duadır. O yüzden Sorgun halkı ile karşılaştım. Birlik beraberlik içindeki böyle bir memlekette olmak benim için bu duanın karşılığı" dedi.

"Yozgat’ta ne işin var, diyenler oldu"

"Doktora eğitimi, yabancı dil eğitimi, çeşitli kurs ve sertifika eğitimleri gibi pek çok alanda deneyimlerim olunca bana ‘Neden Yozgat’tasın’ diyenler oldu. Biz işin mimari veya ekonomik değerinde değil, insanlığındayız. Dışarısı çok güzel olsa da insanı yaşatan şeyin sevgi olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

"Geleneksel Türk okçuluğunu Sorgun’daki gençlere anlatmak istedim"

Memleketi gibi benimsediği Sorgun’da ahde vefa örneği göstererek okçuluk eğitimleri veren Cezairlioğlu, gençlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. "Geleneksel Türk okçuluğunu Sorgun’daki gençlere anlatmaya çalıştım. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerimiz olmaya başladı. Yakında düzenlenecek olan yarışmalarda dereceler de elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde bilgi verdi.

Okçuluk eğitimleri alan Muhammet Ömer Şahin "Okçuluk eğitimlerine başladıktan sonra nefes alıp vermem değişti. Kitap okumam hızlandı, okuduklarımı daha iyi anlayabiliyorum. Okçuluğun bana çok büyük katkıları oldu. Mehmet öğretmen çok hoşgörülü biri" dedi.

Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Aras ise "Mehmet Hocamızın Sorgun’da olması sadece Mehmet Hocamız için değil, Sorgun’daki gençlerimiz için de bir değerdir. Gençlere ata sporumuzu tanıtacak, doktora mezunu donanımlı biri. Hem kendisi kazandı hem de biz kazandık" şeklinde konuştu.