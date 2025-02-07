Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, 6 Şubat depremlerinde resmi ve sivil araçlara yakıt desteğinde bulunan İdilli iş adamı Hacı Yavuz Kahraman’a plaket verdi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kamu ve sivil araçlara akaryakıt desteğinde bulunan İdilli iş adamı Hacı Yavuz Kahraman’a ortaya koyduğu örnek davranış ve desteğinden dolayı plaket takdim etti. 6 Şubat depremlerinde yaraların sarılması adına Sağlık-Sen’in tüm şubeleri ile birlikte gerekli çalışmalara katkıda bulunduklarını ifade eden Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, "Sendika olarak o dönemde sağlık tesislerinin önünde ikram çadırları kurularak bölgede çalışan sağlıkçı ve diğer kamu görevlerine gerekli ikramlarda bulunup, yaraları bir nebze de olsa sarmaya çalıştık. Bizler bunları yaparken iş adamları ve hayırsever vatandaşlarımız da büyük ve örnek olacak fedakarlıklar yapmıştır. İdilli hayırsever iş adamı Hacı Yavuz Kahraman’da deprem döneminde yardıma gelen araçlara yakıt desteğinde bulunarak elini taşın altına koymuştur. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı olarak duyarlılığından dolayı acı Yavuz Kahraman’ı makamında ziyaret edip hem teşekkür ettik, hem de kendisini bir plaket ile onurlandırdık" dedi..

Bu felaketin asrın felaketi olduğuna vurgu yapan iş adamı Hacı Yavuz Kahraman ise bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu. Kahraman, "İnşallah ülke olarak böyle bir olayı bir daha yaşamayız. Bizde o gün ve o dönemde üzerimize düşeni yaptık, çünkü gün dayanışma günüydü ve bizde bunu yaptık. Bu vesile ile Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Kızılay Şırnak Şube başkanı Mehmet Akdeniz ile beraberindeki heyete göstermiş oldukları yakın ilgi ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.