Adıyaman’ın müzik grubu olan Grup Ravza, ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremi için özel bir esere imza attı.

Yunus Karakuş, Sinan Ulum, Ertuğrul Aslan ve Halil İbrahim Yücel’den oluşan grup, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları “6 Şubat” isimli esere klip hazırladı.

Depremi memleketleri Adıyaman’da yaşayan ve tüm bölge insanı gibi depremden etkilenen grup üyeleri, STK’larla el ele vererek bölgede yaptıkları diğer çalışmalarının yanı sıra, iyileştirici gücüne inandıkları müziğin de her zaman devrede olması için konser etkinliklerini de sürdürüyor.

Bir taraftan depremin yol açtığı maddi hasarlar onarılmaya, manevi yaralar sarılmaya çalışılırken diğer taraftan da hem depremin hem de depremden etkilenen insanların unutulmaması adına böyle bir çalışmaya imza atan Grup Ravza üyeleri, bu eserle daha geniş kitlelere ulaşmayı ve toplumda oluşan farkındalığı pekiştirmeyi hedefliyor.

Eserin sözleri ve müziği, grup üyesi Halil İbrahim Yılmaz’a, aranjesi ise Mehmet Ali Yıldırım’a ait. Klip yönetmenliği ise Muhammet Aktürk tarafından gerçekleştirildi.

Grup Ravza’nın “6 Şubat” isimli eseri ve klip çalışması, dijital platformlarda yerini aldı.