Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Ordu’ya gelen depremzede kadınlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) ile hayata tutundu. Kurslara katılıp acılı süreci meslek sahibi olarak atlatan kadınlar, memleketlerine döndüklerinde mesleklerini yaparak yeni bir hayata başlamak istiyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan depremlerden birçok il gibi Malatya ve Hatay da etkilendi. Malatya’da yaşayan ve depremden etkilenen 26 yaşındaki Beyza Demirtaş ile Hatay Kırıkhan’da yaşayan 43 yaşındaki Mevlüde Yılmazer, zor günlerin ardından Ordu’nun Ünye ilçesine geldi. Ünye’de yaşamını sürdürmeye başlayan Demirtaş ve Yılmazer, bu süreçte ORMEK ile tanıştı. Evlerinin tamamlanması ile geri dönmeyi planlayan Demirtaş ve Yılmazer bu acılı süreci unutmak için ORMEK’te Güzellik Uzmanlığı ve Kuaförlük Kursu’na başvurdu. ORMEK’teki kurslara katılan depremzede kadınlar aile ortamı sıcaklığında aldıkları eğitimlerle yaşadıkları zorlu süreçleri meslek edinerek atlattı.

Yeni hayatlarında yeni mesleklerini yapmak istiyorlar

Kısa süre içerisinde memleketlerine dönmeyi planladıklarını aktaran Demirtaş ve Yılmazer, hedeflerinin memleketlerine döndüklerinde aldıkları eğitimler üzerine çalışmak ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak olduğunu belirttiler.

"Acılı süreci meslek sahibi olarak atlattım"

Yaşadıkları zorlu süreci ORMEK’te meslek öğrenerek atlattıklarını ifade eden Malatyalı 26 yaşındaki Beyza Demirtaş, "6 Şubat depremlerinin ardından evimizin ağır hasar olması sebebiyle Ünye ilçesine yerleştik ve burada ORMEK ile tanıştım. ORMEK’te Güzellik Uzmanlığı ve Kuaförlük Kursu’na katıldım. Kursta kuaförlük mesleğinin detaylarını öğreniyorum. Malatya’ya döndüğümde bir mesleğim oldu. ORMEK bize bir aile oldu. Malatya’daki evimiz yapıldı ve şimdi geri döneceğiz. Bu acılı süreci meslek sahibi olarak atlattım. Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan, bize kapılarını açan, şimdi ise yeni bir meslek sahibi olmamıza vesile olan Ordu Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ORMEK’e, hocalarıma ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

"Meslek sahibi oldum, evimiz yapılıp geri döndüğümde mesleğimi yapacağım"

Deprem sonrası Hatay’dan Ordu gelen 43 yaşındaki Mevlüde Yılmazer ise yaralarını meslek öğrenerek sardığını söyledi. Kırıkhan’a döndüğünde yeni mesleğini yapmak istediğini vurgulayan Yılmazer, "Depremler sonrası Kırıkhan’daki evimiz ağır hasar aldı. Eşim ve 4 çocuğum ile Ünye ilçesinde yaşıyoruz. Geçirdiğimiz süreçler bizi ağır sarstığı için ORMEK’e başvurdum. Bu yaralarımıza burada meslek öğrenerek atlatmaya çalıştık. Bir kadın olarak geri döndüğümüzde bir mesleğim olmuş olacak ve bu alanda çalışacağım. Bize verdiklerin emeklerden dolayı ORMEK’e ve tüm hocalarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.