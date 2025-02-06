Esenyurt’ta, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, muhtemel depremlere karşı daha dirençli hale gelmesi için eğitim ve tatbikatların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Esenyurt Belediyesi tarafından 6 Şubat depreminin yıl dönümünde vefat edenler için düzenlenen bir anma programı gerçekleştirildi. Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki anma programına, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçe protokolü, enkazdan kurtarılan depremzede aileler katıldı. Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okundu, deprem sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Programa, Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Hatay’da enkazdan kurtardığı Küçük Bekir ve annesi de katıldı. Bekir ve annesine çiçek takdim eden Başkan Vekili Aksoy, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı ESAK ekiplerine teşekkür etti. 6 Şubat depreminin ülkemiz için büyük bir ders olduğunu belirten Aksoy, muhtemel Marmara depremine karşı Esenyurt’ta yürütülen çalışmalara da değinerek, "Belediye olarak her türlü afet durumunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Arama kurtarma ekiplerimizin hazırlıklı olması, Esenyurt’un güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bugün, burada ekiplerimizin profesyonelliğini görmekten gurur duydum. İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında belediyeye tanımlanan eylemlerin büyük bir kısmını tamamlandık" dedi.

Belediye bünyesindeki Afet İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede düzenli olarak eğitimler ve tatbikatlar yapıldığını söyleyen Aksoy, "2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilçedeki 112 okulda, 7 bin 55 öğretmen ve 171 bin 515 öğrenciye deprem bilinci eğitimi verildi. 428 hanede, bin 754 kişiye farkındalık eğitiminden faydalandı. Talepte bulunan 13 özel kurumda, bin 549 çalışan hem tatbikatlara katıldı hem de bilinçlendirme eğitimlerinden faydalandı. Deprem gerçeğiyle yüzleşmeli ve daha güçlü önlemler almalıyız. Esenyurt’ta, halkımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.