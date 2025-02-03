Türkiye Dağcılık Federasyonu, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına özel bir etkinlik düzenledi. 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Berit Dağı Zirve Tırmanışı, Türkiye’nin farklı illerinden gelen birçok dağcının katılımıyla tamamlandı.

Kahramanmaraş’ta zorlu hava şartlarına rağmen ekipler, 3.014 metre yüksekliğindeki Berit Dağı’na tırmandı. Zirveye ulaşan sporcular, Türk bayrağı açarak 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı saygıyla andı. Etkinlik boyunca duygusal anlar yaşanırken, dağcılar birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Tırmanışa katılan dağcı Fahri Yılmaz, "6 Şubat depremlerinde binlerce insanımızı kaybettik. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok şehirde büyük acılar yaşandı. Bugün burada sadece bir zirveye ulaşmak için değil, şehitlerimizi anmak ve onların hatırasını yaşatmak için bulunuyoruz. Bu tırmanış, sadece bir spor faaliyeti değil, bir vefa borcudur. Berit Dağı’nın zirvesinde açtığımız bayrak, onların hatırasına duyduğumuz saygının bir sembolüdür. Bu tür etkinliklerin devam etmesini ve unutmamamız gerektiğini düşünüyorum."

Tırmanış ekibinde yer alan diğer sporcular da 6 Şubat depreminde kaybedilen canların unutulmaması gerektiğini ve dayanışma ruhunun her zaman yaşatılması gerektiğini vurguladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkilileri, bu anma tırmanışının geleneksel hale getirilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Berit Dağı Zirve Tırmanışı, hem spor hem de anlam yüklü bir vefa etkinliği olarak tarihe geçti.