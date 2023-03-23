Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ‘6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı’na fidan dikti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin Orman Haftası sebebiyle ‘6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı’na fidan dikimi programına katıldı.

Başkan Şahin program sonrası yaptığı konuşmada, “Ağaçlandırma ve bitki dikimi gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin başlattığı kampanya da herkesin emeği var ve bu günde belediye ekiplerimizle birlikte ağaç ve bitki dikimini gerçekleştirdik. Herkesin ekili bir ağacının olmasını istiyoruz. Yeşil alan hepimizin koruması gereken ve büyütmesi gereken alanlardır. Herkes kendi bahçesini ve bulundukları alanlarda ağaçlandırma çalışmasına katılmalıdır. Herkes kendi alanına ağaç ve bitki dikerse ilçemiz çok güzel bir yeşil alana kavuşacaktır. Önemli olan burada birlikte hareket etmektir” ifadelerini kullandı.