Düzce’de zabıta ekiplerinin haftalık denetimlerinde seyyar satıcılar denetlendi. Uyarılara rağmen satışa devam ederek çevreye rahatsızlık veren 6 seyyar satıcıya para cezası uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin çeşitli noktalarında seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. 4-8 Kasım tarihleri arasında yapılan haftalık rutin kontrollerde, uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden seyyar satıcılar tespit edildi. Çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen 6 satıcı hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım kararları düzenlendi ve toplam 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

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Zabıta ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: iha