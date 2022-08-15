Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi Müdürü Zaim Akbulut, büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, "E-Twinning’de ödülleri toplayarak 6 proje ile ‘Ulusal Kalite Etiketi’ almaya hak kazandık” dedi.

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi Müdürü Zaim Akbulut, büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, "E-Twinning’de ödülleri toplayarak 6 proje ile ‘Ulusal Kalite Etiketi’ almaya hak kazandık” dedi.

Bilecik Ertuğrulgazi Lise’sinde; yıl boyunca öğretmenler rehberliğinde, öğrenciler tarafından 8 e-Twinning projesi yürütüldü. Bu çalışmalardan 6’sı Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) e-Twinning Ulusal Destek Servisi tarafından ‘Ulusal Kalite Etiketi’ ile ödüllendirildiler. Ertuğrulgazi Lisesi Müdürü Zaim Akbulut, “Ertuğrul Gazi Lisesi olarak e-Twinning’de ödülleri toplayarak, 6 proje ile ‘Ulusal Kalite Etiketi’ almaya hak kazandık. Okulumuzun İngilizce Öğretmeni Mustafa Kan’ın koordinesinde 3 proje ‘Okuyorum, Edutopia, Kilimistan’, Matematik Öğretmeni İbrahim Selen’in koordinesinde ‘Maths Touching Life’, Coğrafya Öğretmeni Halide Özdemir’in koordinesinde ‘Literary Travel’, Tarih Öğretmeni Pınar Yavuz’un koordinesinde ‘The Adventure of Food’ projeleri e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı” dedi.

Projelerde yer alan öğrencileri sertifika ile ödüllendiren Okul Müdürü Zaim Akbulut; öğretmen ve öğrencileri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı. Akbulut, projelerin ‘Avrupa Kalite Etiketi’ ile de ödüllendirilmesini beklediğini belirtti.