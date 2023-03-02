Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu’nda bir araya gelen 6 öğrenci depremzedeler için başlattıkları kampanya çerçevesinde arkadaşlarından topladıkları 650 TL’yi depremzedelere gönderdiler.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu’nda bir araya gelen 6 öğrenci depremzedeler için başlattıkları kampanya çerçevesinde arkadaşlarından topladıkları 650 TL’yi depremzedelere gönderdiler.

Şehitler Ortaokulunda çeşitli sınıflardan 6 öğrenci bir araya gelerek okul idaresine depremzedeler için yardım kampanyası düzenlemek istediklerini söylediler. Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt öğrencilerin bu taleplerini uygun gördü.

6 öğrenci, arkadaşlarından topladıkları 650 TL’yi depremzedelere gönderilmek üzere bankadaki yardım hesabına yatırdılar. Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, öğrencileri örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.