Samsun’un Alaçam ilçesinde bir fabrikadan 6 milyon lira değerinde altın ve döviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir fabrikadan 6 milyon lira değerinde altın ve döviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun-Sinop karayolu Yakacık Mahallesi’nde bulunan bir tesiste 2 gün önce meydana gelen olayda tesiste bulunan kasadan hırsızlık olayı gerçekleştirdiği yönünde iş yeri sahibi tarafından ihbarda bulunularak kasada bulunan altın ve dövizlerin çalındığını bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri iş yerinde bulunan kasanın kırılarak açıldığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda iş yerinde bulunan kasadan 1 kilo altın ve 5 milyon liralık dövizi çalan şahısları yakalamak için polis ekipleri 24 saat kamera kayıtlarını izleyerek hırsızların izini sürdü. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle de irtibata geçen Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayda kullanılan aracın plakasından yola çıkarak hırsızlık olayının gerçekleştiği tesiste çalışan ve 3 yıl önce işten çıkartılan şüphelilerden B.K’yi(35) Gökçeboğaz Mahallesi’nde gözaltına aldı. Aynı tesiste 7 yıl çalışan ve 1 yıl önce işten çıkartılan diğer şüpheli A.E’yi (37) de Samsun’da gözaltına alarak Alaçam’a getirdi. 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında çıkarıldıkları Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, kasadan çalınan altın ve dövizleri bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.