Rize’de emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Recep Kaya hobi olarak başladığı hayvancılığı geliştirerek hayvanları için arpa hasılı üretiyor.

Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’ndeki evinin ahırında hayvancılık yapan emekli öğretmen Recep Kaya, 7 yıl önce hayvanları için bir araştırmaya girdi. Araştırmalar sonucunda evinin mutfağında yaklaşık 45 günün ardından arpa hasılı üretmeyi başardı. Kaya, yaptığı arpa hasılının hayvanlarının üzerinde denediğinde iyi bir verim artışı yaşayınca devam ettirdi. 7 yıldır devam ettirdiği üretimde ayda yaklaşık 10 ton yem üretmeye başladı. Kaya, arpa hasılının hayvancılık için olmazsa olmazlarından olduğunu ifade etti.

“Arpa hasılı ülkemizin hayvancılığının geleceğidir”

Arpa hasılının öneminden bahseden emekli öğretmen Recep Kaya, yemin hayvancılığın geleceği olduğunu belirterek, “Arpa hasılı ülkemizin hayvancılığının geleceğidir. Bununla beslenen hayvanda ihtiyarlama olmaz, hastalanmaz, süt verimi yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artar. Döl sorunu olmaz. Hayvan 1 senede iki yavru verir. Şu an da Türkiye’nin en büyük sıkıntısı 1.6’ya düşen hayvan doğum oranlarıdır. 2.2 oranından düşerse hayvan ırkı yok olur. Oysa benim 12 yaşındaki hayvanım bir ay sonra onuncu yavrusunu doğuracak. Bir de şehirlerden kalkan bu hayvancılık arpa hasılı ile birlikte şehirlere dönmeli çünkü koku yok. Herkese bu arpa hasılı ile beslemeye dikkat etsinler. Bir de hayvancılığı şehre yerleştirilsin ki insanlar hayvan sevgisinden dolayı mutlu olsun. Bütün mutsuzluğumuz hayvan sevgisi olmayışıdır. Herkesin 1 hayvanı olmalı. 1 hayvanı olan gelecekte çok iyi bir hayat sürecek. Mutlu olacaksan hayvan besleyeceksin” şeklinde konuştu.

“Evimin mutfağında 45 gün denedim”

Evinin mutfağında denemelerinin ardından üretime geçtiğini ifade eden Kaya, “Çok sevdiğim bir öğrencim, bir şey gördüm bir bakarmısın dedi. Avusturya’dan bana bir video gönderdi. Baktım ki arpa hasılı var. O zamana kadar hiç görmemiştim. Araştırdım ve Sibirya’da buldum. Sibirya’da öğrendim ve evimin mutfağında 45 gün denedim. Ondan sonra yapmaya başladım. Hayvanlar için benim bağım bahçem yok. Hayvan otlatacak otlağım yok. Bunu ondan dolayı yapmıştım ama gördüm ki otlağın olsa bile gerek kalmıyor” ifadelerini kullandı.

“Arpa hasılı, fırından ekmek alır gibi alıp hayvanın önüne koyuyorsun”

Arpa hasılı proteine döndükten sonra hayvanlar üzerindeki verimi arttığını söyleyen Kaya, “Simental cinsi hayvanım 740 kilo gelmişti. Onu arpa hasılı ile beslemiştim ama o kadar fazla da vermemiştim. Sütte protein var ama içinde saklı. Nasıl proteine dönecek, annemiz bir kaşık maya verecek, yoğurt olacak. Süt ürünleri daha sonrasında proteine dönüşüyor. Protein vücutta askerdir. Her türlü düşmanlardan vücudu korur. Arpanın bu yönünü düşünerek hasıl yapmaya başladıktan sonra proteine dönüşüyor. Proteine dönüştükten sonra ben hayvanlarda hastalık diye bir şey tanımadım. Hayvanlar doğumdan sonra felç olmuyor. Ahırda hiç koku olmaz. Verimlilik o kadar çok artıyor ki hiçbir hayvanda göremeyeceğin canlılığı bunda görürsün. 12 yaşındaki hayvanım 10. yavrusuna hamile ve şu an da ayakta. Yolda gezdirdiğim zaman koşarak gidiyorlar. Arpa hasılı, fırından ekmek alır gibi alıp hayvanın önüne koyuyorsun. Hiçbir zahmeti yok. Günde 15 dakika ayırıyorsun neden yapmayayım. Bunu yapmayan hayvancılık yapıyorum sanmasın” diye konuştu.

“Arpa hasılı hayvanın bağırsaklarında parazit bırakmıyor”

Hayvanlarını arpa hasılı ile besledikten sonra bağırsaklarında ki parazitleri dışarı attığını ifade eden Kaya, “Hayvanımı sütten kestim arpa hasılı verdim. Sabah kalktığım zaman baktığımda bir avuç dolusu solucan çıktı hayvanımdan. Başka yavrularımda da denedim. Yine aynı sonucu alınca şüpheye düştüm. Bu sefer bilerek yapmaya başladım. Denediğim hepsinin arkasından solucanlar çıktı. Oradan anladım ki arpa hasılı hayvanın bağırsaklarında parazit bırakmıyor” şeklinde konuştu.