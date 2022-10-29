İzmir’in Tire ilçesinde 6 köyde zeytin bahçelerinde çıkan esrarengiz yangınlar, köylüleri nöbet tutmaya zorladı. Günlerce titiz çalışan jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir’in Tire ilçesinde 6 köyde zeytin bahçelerinde çıkan esrarengiz yangınlar, köylüleri nöbet tutmaya zorladı. Günlerce titiz çalışan jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçeye bağlı Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında yaklaşık 1 haftadır geceleri zeytin bahçelerinde başlayan esrarengiz yangınlar yöre halkını tedirgin etti. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kasten çıkarılan yangınlar yüzünden geceleri köylüler zeytin bahçelerinde nöbet tutarken, jandarma ve itfaiye ekipleri ise uykusuz geceler geçiriyor.

Her gece aynı kabus

Kabus dolu gecelerin yaklaşık 1 hafta önce başladığını belirten köylüler, “Söz konusu alanlar asırlık zeytin ağaçları ile dolu. Yangıların çoğu gece ortalıktan el ayak çekildikten sonra başlıyor. 22.00 ile 05.00 saatleri arasında köy kırsalındaki zeytinlikler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinçli şekilde yakılıyor. İtfaiye ve köylüler el ele vererek gece boyunca çıkan yangınlarla boğuşuyoruz. Geçim kaynağımız olan zeytin bahçelerini kim ve kimler niye yakmak istesin? İnanın psikolojimiz bozuldu. Perişan haldeyiz. Yüzlerce zeytin ağacımız zarar gördü” diye konuştular.

1 şüpheli gözaltında

Tire Jandarması, yangınların görüldüğü toplam 6 köyün kırsalında geniş güvenlik önlemleri aldı. Kilit noktalarda devriye gezen ve nöbet tutan ekiplerin çabası sonuç verdi. Güvenlik güçleri önceki gece yine arazide çıkan bir yangının ardından bölgede 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Tire Jandarma Komutanlığına götürüldü.