Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı altı kişilik ekip, iki araç ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışmalara destek veriyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı altı kişilik ekip, iki araç ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışmalara destek veriyor.

Düzce’den Kahramanmaraş’a uzanan yardım ve destek çalışmalarında yaşanacak vakalara müdahale konusunda da personel ve araç desteği sağlanıyor. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgeye 6 kişilik itfaiye eri ve 2 araç göndererek deprem sonrası yangın, kaza gibi durumlara destek sağlıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda hareket eden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri şehirde meydana gelen olaylara müdahalede bulunuyor. Ekipler, Kahramanmaraş’a destek ve yardımların sağlandığı dönem içinde bir süre daha bölgede bulunarak yangın, kaza gibi olaylara müdahaleye devam edecek.