Antalya’da eşini 6. kattan atarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, “Gamze’den iyilikten başka bir şey görmedim. Neden öldüreyim? Bu suçlamadan utanıyorum” dedi.

Antalya’da eşini 6. kattan atarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, “Gamze’den iyilikten başka bir şey görmedim. Neden öldüreyim? Bu suçlamadan utanıyorum” dedi.

24 Kasım 2021 yılında Alanya’nın Mahmutlar Mahallesinde yaşadığı dairenin 6 katından düşen Gamze Y. (30) yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı’nca hazırlanan raporda Gamze Y.’nin sol el tırnaklarından alınan 2 parçada eşi A.Y.’nin (29) DNA’sı tespit edildi. Yaşadıkları dairenin bulunduğu siteye ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Y.’nin 20.52’de düştüğü, eşi A.Y.’nin yaklaşık 1 dakika sonra siteden çıkış yaptığı belirlendi. Tutuklu bulunan A.Y.’nin Alanya 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanmasına başlanıldı. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık A.Y., avukatları, müşteki Neşe Kıraç ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

“Tahliye edilip eşimin mezarına gitmek istiyorum”

Eşini kaybettiğini belirten A.Y., asla yapmayacağı bir şey ile suçlandığını söyledi. Acısını yaşamayı düşünürken suçlama ile karşılaştığını ifade eden A.Y., Gamze Y., ile 12 yıldır birlikte olduklarını ve öldürmesi için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi. Suçlamadan utandığını ifade eden A.Y., “Akşam aramızda tartışma çıktı. Gamze evden ayrılmak için hamle yaptı. Bende ona ‘Bu sefer sen kalıyorsun. Ben gideceğim’ dedim. Daha sonra balkonda çöpü alıp evden çıktım. Ayakkabılarımı giymeden önceye odaya baktığımda Gamze yatağında uzanıyordu. Daha sonra ben evden çıktım. Kısa süre sonra geri döndüm. Eve girdiğimde ışıklar açıktı. Hiç kullanmadığımız balkonun kapısı da açıktı. Bütün odalara baktım. Gamze evde yoktu. Bende balkondan aşağıya baktığımda birinin oturur vaziyette sadece bacaklarını görüyordum. Gamze olabileceğini düşünerek aşağıya indiğimde yerde yatanın Gamze olduğunu gördüm. Hemen 112’yi arayarak yardım istedim. 1 yıldır içerideyim. Ben içeride, ailem dışarıda çok acı çektik. Tahliye edilip eşimin mezarına gitmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Kızının olay günü neşe dolu olduğunu ifade eden müşteki Neşe Kıraç, cep telefonu ile maktul Gamze Y., 26 dakika görüştüğünü, hafta sonu için kendilerini kahvaltıya çağırdığını söyledi. Kızının hayalleri ve hedefleri olduğunu ifade eden Neşe Kıraç, “İki ailenin gözbebekleriydiler. Kızım benim dünyamdı” ifadesini kullandı.

Müşteki avukatları

Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu, sanığın eşini öldürmediğini ve serbest bırakılmasını talep etti. Verilen aranın ardından devam eden duruşmada mahkeme heyeti kararı açıkladı. Açıklanan kararda sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi. Mahkeme 1 Mart 2023 tarihine ertelendi.