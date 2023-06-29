Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 6. kattan atlayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplalar Mahallesi, Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın 6. katında oturan evli ve bir çocuk annesi Tuğba Meder (31), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce balkona çıktı sonra kendini boşluğa bıraktı. Zemine feci şekilde düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evde ve cansız bedende detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Ardından cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan kadının cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından Kayıhan Mezarlığına defnedildi.