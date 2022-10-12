Türkiye’nin en geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri, 15 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor. Bu yıl plaklar asırlık bestelerin üstadı Kemanî Tatyos Efendi anısına dönecek.

Türkiye’nin en geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri, 15 Ekim Cumartesi Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor. Bu yıl plaklar asırlık bestelerin üstadı Kemanî Tatyos Efendi anısına dönecek.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 15 - 16 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediye bahçesinde başlıyor. Sayısız sanatçı tarafından icra edilen “Gamzedeyim Deva Bulmam” parçasının bestecisi Kemanî Tatyos Efendi’nin anılacağı Kadıköy Plak Günleri’nde müzik tutkunlarını unutulmaz anlar bekliyor. İki gün boyunca sürecek programda bu yıl da İstanbul’un birçok noktasından plak dükkânı stantlarını açacak ve plak koleksiyonerleri ve müdavimlerine keyifli bir buluşma yaşatacak. Programın ilk günü saat 12.00’de müzik şöleniyle başlayacak. Programda ayrıca söyleşi, imza günü ve dj performansları da yer alıyor.

“Asırlık bestelerin üstadı Kemanî Tatyos Efendi” anısına söyleşi

Kadıköy Belediyesi bu yıl asırlık bir bestenin peşine düşerek Klasik Sanat Müziği’nin usta bestekârı Kemanî Tatyos Efendi’nin anısına bir söyleşi programını da müzikseverlerle buluşturacak. Araştırmacı İncila Bertuğ ve Koleksiyoner İbrahim Can Çavşak’ın hazırladığı söyleşi programıyla, besteleri sayısız sanatçı tarafından icra edilen Tatyos Efendi’nin müzik geçmişinin gün yüzüne çıkacağı keyifli bir sohbet müzikseverleri bekliyor olacak.

Gaye Su Akyol konseri ile son bulacak

6. Kadıköy Plak Günleri’nin finalinde ise müzik tutkunlarını Gaye Su Akyol konseri bekliyor olacak. En beğenilen “Gamzedeyim Deva Bulmam” cover’larından birini seslendiren Gaye Su Akyol, bu kez canlı olarak dinleyicilerin kulaklarının pasını silecek.

Program ise şu şekilde;

15 Ekim Cumartesi 2022

12.00 Açılış

14.00 Dj Performans / Volkan Judocu

16.00 Söyleşi “Asırlık Bestelerin Üstadı Kemani Tatyos Efendi Anısına”

Konuşmacılar; Araştırmacı İncila Bertuğ ve Koleksiyoner İbrahim Can Çavşak

17.30 Dj Performans Salih Karagöz / Rainbow45 Records

18.00 İmza Günü “Kana Kana”

18.30 Dj Performans / Eren Şenkardeş

20.00 Dj Performans /Londra’dan My Analog Journal

22.00 Yarın görüşmek üzere

16 Ekim Pazar 2022

12.00 Dj Talk; Agos Çekmen’le Plak Hikayeleri

14.00 Dj Performans / Kenan Kocaaslan

16.00 Dj Performans / Zozo

18.00 Dj Performans / Debora İpekel

20.00 Konser / Gaye Su Akyol “Sayfiye Havası”

23.00 Seneye görüşmek üzere