Denizli’de kaçakçılık operasyonunda yakalanan toplam 6 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de tütün ve eşya kaçakçılığı suçlarının önüne geçmek için çalışma başlatıldı. Öncelikle yapılan tütün operasyonunda 3 şüpheliden 96 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Devem eden çalışmalar çerçevesinde, 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli daha yakalandı. Onlardan da; 374 adet cinsel içerikli ürün, 25 adet elektronik sigara, 9 adet elektronik sigara likiti, 6 adet cep telefonu ve 18 adet kulaklık ele geçirildi.

Yakalanan toplamda 6 şüpheli hakkın işlem yapıldı, malzemelere el konuldu.