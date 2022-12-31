Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 6 ili üzen haberi verdi. Yeni yıla Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’da yeni yıl tatilini kar yağışsız geçirecek.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 6 ili üzen haberi verdi. Yeni yıla Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’da yeni yıl tatilini kar yağışsız geçirecek.

Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde Türkiye yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin edilirken, yüksek basıncın etkisiyle bölge genelinde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi, sıcaklıkların en yüksek 11, en düşük -1 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Diyarbakır, Mardin, Batma, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar yeni yıla beyaz örtü ile girmek isteyen vatandaşları üzen hava durumu, ilk tahmin edildiğini söyledi.

“Gece ve sabah saatlerinde uçak seferlerine dikkat”

Meteoroloji Mühendisi Damla Erol, 6 ilde yeni yılın ilk haftası kar yağışı beklemediklerini, sis ve pus nedeniyle gece ve sabah saatlerinde uçak seferleri iptal ve gecikme yaşanabileceğini kaydetti. Erol, “Türkiye yüksek basınç merkezi altına giriyor. Ülke geneli havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Yılbaşının ilk günlerinde parçalı ve az bulutlu havanın devam etmesi gece ve sabah saatlerinde ise yer yer sis ve pus hadisesinin olmasını bekliyoruz" dedi.

Yılbaşında herhangi bir kar ve yağış beklentilerinin olmadığını belirten Erol, "Gece sıcaklıklarında Diyarbakır ve Batman’da eksilere düşmeyi beklerken Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta ise 1-2 derecelerde olmasını tahmin ediyoruz. Bölgede gün içinde 12 ila 14 derece olmasını bekliyoruz. Gece ve sabah saatlerinde uçuşlar iptal veya gecikmeli gerçekleşebilir, gündüz saatlerinde herhangi bir hadise beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.