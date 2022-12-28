Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne başta olmak üzere 6 ilde 489 avcı denetlendi.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne başta olmak üzere 6 ilde 489 avcı denetlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Birinci Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki ekiplerce, 19 Aralık-25 Aralık tarihlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da denetimler yapıldı. Av koruma ve av kontrolü çerçevesince 489 avcı denetlendi. Denetimlerde usulsüz avcılık yapanlar hakkında cezai işlem uygulanırken, denetimlerin yanı sıra bilinçlendirme çalışmaları da yapıldı.