Eskişehir’de bağ evleri ve çiftlikten hırsızlık olaylarıyla ilgili jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğriöz ve Uludere mahallelerindeki bağ evleri ve çiftlikten 6 hırsızlık olayı gerçekleştiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelilerinin U.K., C.A., V.G., Ö.D. ve G.Y. olduğu anlaşıldı.

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Yapılan aramalarda bulunan 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet vidalama makinesi, 1 adet elektrikli el testeresi ve 1 adet matkap muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.