Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) ‘6. Havacılık ve Savunma Günleri’ bugün başladı. Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu (UHSST) öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Rektör Naci Çağlar, 3 gün boyunca havacılık, uzay ve savunma alanında ülkenin öncü kurumlarının BTÜ’de buluşacağını söyledi.

BTÜ öğrenci topluluklarından UHSST öğrencileri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Havacılık ve Savunma Günleri’nin 6’ncısı yoğun katılımla başladı. Türk uzay, havacılık ve savunma sanayiinin yıldız kurumlarına ev sahipliği yapan etkinliğin açılışına, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Mimar Sinan Yerleşkesi’nde 13 Ekim’e kadar devam edecek olan etkinliğin açılışında konuşan Rektör Çağlar, Havacılık ve Savunma Günleri’nin tamamen öğrenciler tarafından organize edildiğini vurguladı. Rektör Çağlar, “Bu etkinlik, havacılık, uzay ve savunma alanında ülkemizin öncü kurumlarını Bursa’mızda buluşturacak. Bu kıymetli organizasyonu her yıl artan heyecan ve kalite ile altıncı kez düzenleme başarısı gösteren UHSST öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca katılımcı kurum temsilcileri oturumlar ve seminerler halinde bizlerle olacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen, Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunun konuşulduğunu aktaran Rektör Çağlar, devletin AR-GE ve teknoloji ekosisteminin oluşması için her alanda teşvik ve destekler sağladığını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Çağlar, “Bilim üsleri niteliğindeki üniversiteler olarak bizler de alanında uzman akademisyenlerimiz ve yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarımız ile sanayicimizin güvenilir paydaşı olarak çalışmaktayız. TEKNOFEST ve benzeri etkinliklerle çocuklarımız ve gençlerimiz potansiyellerini sergileyebilecekleri platformlara kavuşmaktadır. TEKNOFEST yarışmalarında kazandıkları başarı, cesaret ve edindikleri çevre ve tecrübe ile gençlerimiz; kendi inisiyatifleri ve iç dinamikleri ile Havacılık ve Savunma Günleri gibi organizasyonları başarı ile gerçekleştirebilmektedir” diye konuştu.

Öğrencilere ‘büyük düşünün’ tavsiyesinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “BTÜ genç ve yenilikçi bir üniversite. Bursa ise önemli bir altyapısı olması nedeniyle siz öğrenciler için çok doğru bir adres. Biz, öğrencileri ve öğrenci topluluklarını çok önemsiyoruz, her türlü desteğe açığız” dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da “Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Bizler siz öğrencilere sadece omuz veriyoruz, asıl işi başaran sizlersiniz. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise “Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonunda siz gençler bizim kanatlarımız olacaksınız. Öğrencilerimizi bu sahaya hazırlamak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız” ifadelerini kullandı. UHSST Başkanı Umut Ballı ise etkinliğin amacının alanında etkin kişilerle, öğrencileri bir araya getirerek sahaya hazırlamak olduğunu anlattı.

Organizasyon boyunca ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ, UTEK, TÜRKSAT, DELTA V, HCTEK gibi öncü firmaların üst düzey yöneticileri, öğrencilerle bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri ve alanına özgün bilgileri paylaşacak. Bu kapsamda Havacılık ve Savunma Günleri’nin ilk oturumunda ROKETSAN’da kıdemli mühendis Dr. Ezgi Civek Coşkun ve ROKETSAN Başmühendisi Dr. Başar Seçkin öğrencileri güncel gelişmeler hakkında haberdar etti. TÜRKSAT Aviyonik ve Veri İşleme Uzmanı Yavuz Andaç ve TÜRKSAT 6A Program Koordinatörü Fatih Ayhan da alanlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Organizasyonun ilk günü Gordiyon Havacılık Uçuş Eğitimi Müdürü Fevzi Ak’ın oturumuyla sonlandı. Organizasyonun ikinci gün konukları ise DeltaV Uzay Genel Müdürü Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu ve TUSAŞ Yapısal Tasarım Mühendislik Müdürü Dr. Caner Şentürk olacak. Etkinlik son gününde ise ASELSAN Siber Güvenlik Mühendisi Hakan Mutlu, GUHEM Genel Müdürü Halit Miratmehmetoğlu ve UTEK Uçuş Okulu Eğitim Müdürü Neslihan Özgür’ü ağırlayacak.

BTÜ öğrencileri tarafından her yıl geliştirilerek düzenlenen organizasyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Kestel Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ASELSAN, TUSAŞ, HCTEK ve ROKETSAN tarafından destekleniyor.