Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 6 gündür haber alınamayan Sedanur Uludağ’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sona erdi. Sonuçsuz kalan çalışmaların ardından, Sedanur’un yakınları ve yaşadığı mahalledeki vatandaşlar, genç kızın son görüldüğü yerde arama çalışması başlattı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 6 gündür haber alınamayan Sedanur Uludağ’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sona erdi. Sonuçsuz kalan çalışmaların ardından, Sedanur’un yakınları ve yaşadığı mahalledeki vatandaşlar, genç kızın son görüldüğü yerde arama çalışması başlattı.

Gazipaşa’da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ’ın (21) ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Altıncı günde de haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber olmuştu. Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, dalgıçlar ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Perşembe günü ortadan kaybolan ve izine rastlanamayan genç kızın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sona erdi. Arama çalışmalarına katılan polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri bölgeden ayrıldı.

Vatandaşlar arıyor

Ekiplerin arama çalışmasını tamamlamasının ardından harekete geçen Sedanur’un yakınları ve Güneyköy Mahallesi sakinleri, 6 gündür haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Gazipaşa’da bulunan bir iş yerinde toplanan vatandaşlar, arama çalışması hakkında fikir alışverişinde bulunup, son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiinde genç kızı aramaya başladı. Vatandaşların Koru Sahili’nin kayalık ve ormanlık alanlarındaki arama çalışmaları devam ediyor.