Adana’nın Kozan ilçesinde bu yıl 6.sı düzenlenen Dünya Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali başladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bu yıl 6.sı düzenlenen Dünya Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali başladı.

Festivale ev sahipliği yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar güreş ağası seçilerek İsmet Atlı’nın yeğeni Mustafa Atlı’dan ağalık tespihini teslim aldı.

Kozan’ın Faydalı Mahallesinde düzenlenen Türkiye’nin tüm illerinden 510 güreş sporcusunun katılım sağladığı müsabakalar öncesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı sahne aldı. Festivale Türkiye ve uluslararası şampiyonalar da derece almış milli güreşçilerde katılım sağladı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda sporseverin katıldığı güreşlerde kategorilerine göre güreşen sporcular çimlerde kıran kırana mücadele etti.

Merhum Dünya Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı’nın yeğeni Halk Bankası Adana Bölge Müdürü Mustafa Atlı yaptığı konuşmada İsmet Atlı’nın vatan sevgisi ve sporculara olan düşkünlüğünü aktararak “Olimpiyat şampiyonu bir İsmet Atlı anılıyor. İsmet Atlı denilince herkes meşhur İranlı’yı yenen bir şampiyondan bahsediyor. Bunun haricinde bilinmeyen yanı İsmet Atlı ufkunda ve ruhunda hep vatan sevgisi olmuş, bu memleket ve millet aşığı, bu sevdayla da güreş tutmuş minderde diz çökmüş, diz çöktürmüş bir pehlivan. Bir şampiyon. İsmet Atlı aynı zamanda şair ve TRT’de ilk bozlak havasını söyleyen bir halk ozanı. Kitaplar yazmış bir şair. Gazetecilik, yazarlık yapmış bir şampiyon. Bunun ötesinde Adana’nın tek olimpiyat şampiyonu. Adana’nın tek dünya şampiyonu. Adana’da devlet üstün hizmet madalyası almış tek şampiyon” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 20 binin üzerinde sporcuya destek verdiklerini ifade ederek "Güreşin bizim toplum üzerinde, bizim milletimizin üstünde çok ayrı çok özel bir yeri var. Tarihte Türk gibi kuvvetli dedirten ata sporumuzdur. Şanlı bayrağımızı göndere diken bütün şampiyonları saygıyla anıyorum. İsmet abimiz de bunlardan biri. Bize yakışan İsmet abimize yakışan güreşlere ev sahipliği yapmak. Bu etkinliği her sene düzenlemek ata sporumuzu da yaşatmak, yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Spor çok çeşitli insanları bir arada toplayan, onları dost yapan bir özelliğe de sahip. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Güreşlere ev sahipliği yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a güreş ağası kıyafeti giydirilerek İsmet Atlı ailesi adına ağalık tespihini Mustafa Atlı teslim etti.