Edremit Kitap Fuarı’nın altıncısı bu yıl 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganı ile yapılacak 6. Edremit Kitap Fuarı 14 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 19:00’da Edremit Altınkum Belediye Tesisleri’nde yapılacak açılış töreni ile başlayacak ve 7 gün sürecek. Yazar Ayşe Kulin’in onur konuğu olduğu fuara 300’e yakın konuk ve 60 yayınevi katılacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı açıklamada “Geleneksel bir hale gelen ve bu yıl altıncısını yapacağımız Edremit Kitap Fuarı ile bir kez daha ölmez ağaç olan zeytinin gölgesinde kitabı yaşatırken, barışı ve yan yana yaşama kültürünü de büyüteceğiz. Bu buluşma yalnızca kitaba sahip çıkma anlamına gelmeyecek, aynı zamanda Kaz Dağları’na, doğamıza, tarihimize ve turizmimize sahip çıkmak anlamına da gelecek” dedi.

Söyleşilerin, imza günlerinin, dinletilerin olacağı 6. Edremit Kitap Fuarı Altınkum’daki Edremit Belediye Tesisleri’nde yapılacak. 14 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00’da kapılarını açacak olan fuar her gün saat 18:00 ile 24:00 arası kitapseverlere hizmet verecek.