Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na 14. kış tırmanışını gerçekleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü, geleneksel 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı 14. kış tırmanışını gerçekleştirdi. Tırmanış öncesi Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi Kışkılı köyüne hareket ededen ekip, oradan da Süphan Dağı’nın 2 bin 700 rakımlı At Yaylası’nda kamp kurdu. Gece saat 03:00’da başlayan ve 10 saat süren bir tırmanışla zirveye varıldı. 6 dağcının katıldığı tırmanış 2 gün sürdü.

“Bu yıl kar yağı bölgede azdı”

Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak geleneksel hale getirdikleri 2025 yılında 14. Süphan Dağı kış tırmanışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Demez, “Her sene Ocak ayının son haftası ile Şubat ayının ilk haftası arasında düzenlenen 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı kış tırmanışı 2025 yılında 25-26 Ocak tarihinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vadi Doğan Sporları Kulübü ile beraber Elazığ Dağcılık Doğa Sporları Kulübü’nden bir kişi, Hakkari Avzen Dağcılık Sporları Kulübü’nden bir kişi ekimize katılarak Süphan Dağı kış tırmanışını gerçekleştirdik. Bundan sonra da tırmanışlarımız geleneksel halde devam edecektir. Etkinlik çalışmamız Van’dan başlayarak Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi Kışkılı köyüne kadar araçla gidildik. Daha sonra Yukarı At yaylasına yaklaşık 3.5 saat kamp yükümüzle yürüdük. Kampımızı kurduktan sonra akşam yemeği, erken saatte dinlenme ve yat saati başladı. Gece 03.30’da tırmanışınız başladı. Ertesi gün saat 13.00 itibarıyla zirveye ulaşıldı. Zirvede kısa bir mola fotoğraf çekiminden sonra tekrar aynı rotadan kamp alana dönüşümüzü sağladık. Biraz dinlenmeden sonra kampımızı toplayarak yine Kışkılı köyüne kadar yürüyerek aracımıza bindikten sonra yola Van’a doğru yola çıktık. Bu sene karın az olması bakımından yürüyüş kolaylığı sağladı. Havanın açık olması beraberinde ayazı getirdi. Ayazdan dolayı hava çok soğuktu. Zorlu bir tırmanış oldu. Sonuçta kış tırmanışları zorludur. Bu vesileyle bütün ekibimi canı gönülden kutluyorum. Bize Elazığ ve Hakkari’den katılan arkadaşlara da teşekkür ederim” dedi.