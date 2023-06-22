Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde rezervasyon oranları yüzde 90’lara ulaştı. 6 bin 600 nüfusa sahip ilçenin bayram tatilinde 500 bin turist ağırlaması bekleniyor.

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde otel ve pansiyonlardaki doluluk oranı yüzde 90’ları aştı.

Amasra Kalesi, Cenavo Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapının yer aldığı ilçede yaşanan sel afetinin izleri de Bartın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla silindi.

Bayram tatili öncesinde esnafların son hazırlıklarını yaptığı Amasra’da, Kaymakamlık ve Belediye ekipleri bayram boyunca tatilcilerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için tedbirler almaya başladı.

6 bin 600 nüfusa sahip ilçenin bayram tatilinde konaklamalı ve günü birlik ziyaretçilerle 500 bin turist ağırlaması bekleniyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran yaptığı açıklamada, “Amasra ilçesi 1945’li yıllarda turizmin başladığı bir kent. 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan bu kent yıllar geçtikçe Karadeniz bölgesinin en büyük turizm merkezlerinden bir tanesi olmuş. Şu anda 3 bine yakın yatak kapasitemiz var oteller ve ev pansiyoncuları olarak. Şu anda 9 günlük bayram tatili dolayısıyla bu konaklama kapasitemiz yüzde 90’ların üzerinde dolu. Geçtiğimiz günlerde Amasra’da bir sel yaşandı. Bu selinde izleri Amasra Kaymakamlığı ve Bartın Valiliği organizasyonunda tüm kamu ve kuruluşlarıyla beraber izler silindi. Hayat normale döndü. Şu anda 9 günlük bayram tatilini bekliyoruz. Yaklaşık 500 bin kişinin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Alınan önlem ve tedbirlere de değinen Boran, “Amasra Kaymakamlığı bünyesinde Kurban Bayramı 9 gün olduğu için çok yoğunluk olacağını öngörerek bir kriz merkezi oluşturduk. Bu kriz merkezinde 7/24 esaslı kamu kurum kuruluş temsilcileri ve sivil toplum örgütleri görev yapıyoruz. Gelen misafirlerin otopark, altyapı ve konaklama ihtiyaçlarını anında çözmek için” şeklinde konuştu.

İlçede Bartın’a özgü tel kırma ve ahşap hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı esnaflarından Hasan Özışık ise, “Bayram tatilinden beklentimiz yüksek. Havada güzelleşiyor. Deniz sezonu da açılacak muhtemelen. Biz esnaflar olarak hazırlıklarımızı yaptık. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız İnşallah” dedi.