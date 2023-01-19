DÜZCE(İHA) – Düzce’de 6 bin kişinin yaşamını sürdüğü ve 1. Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Duraklar Köyüne modern bir aile sağlığı merkezi yapılması için inşaat çalışması başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 6 bin kişinin yaşamını sürdüğü ve 1. Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Duraklar Köyüne modern bir aile sağlığı merkezi yapılması için inşaat çalışması başladı.

Düzce’de son dönemlerde artan sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Düzce Merkeze bağlı Duraklar köyünde yapımına başlanılan aile sağlığı merkez ile ilgili AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Keşir “Duraklar Aile Sağlığı Merkezinde inşaat başladı. Modern donanımlı merkezde 2 aile hekimi hizmet verecek.

Duraklar köyümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

6 bin kişiye hizmet verecek

Duraklar köyünde 744 metrekare alan, köy heyetinin kararıyla sağlık tesisi kurulmak üzere Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti. Tek hekimle yaklaşık 3 bin hastaya hizmet veren Duraklar Aile Sağlığı Merkezi yenilenin binasında 6 bin nüfusa hizmet verebilecek.